Spendenaktion : Pater Benny und Hilfe für Indien

Kevelaer Aktion pro Humanität unterstützt den Geistlichen, der in sein Heimatland Indien zurückkehrt. Medizinische Hilfe wird dringend benötigt.

Ein Abschied und ein Neuanfang – Pater Benny Valloor, den Kevelaerern als Geistlicher für St. Marien in den vergangenen Jahren ans Herz gewachsen, verlässt die Wallfahrtsstadt, geht zurück nach Indien und wird in der Provinz Kerala – im Süden Indiens – da, wo die Corona-Pandemie so erbarmungslos wütet – die Leitung eines Priesterseminars übernehmen.

Jeden Tag erreichen den Geistlichen neue und zumeist schlechte Nachrichten. Priester-Kollegen, Freunde, Verwandte, seine Familie – alle berichten von katastrophalen medizinischen Zuständen. Seine Ordenskollegen haben ihn um Hilfe gebeten. Im Krankenhaus in der Region Punjab im Norden Indiens, im ‚Immaculate Mission Hospital‘, fehlt es insbesondere an Behandlungsmöglichkeiten für Covid-Patienten. Es gibt keine Medikamente mehr, die dringend benötigten Sauerstoff-Konzentratoren sind Mangelware. Bis Mitte Juni wurden dort etwa 600.000 Covid-Infizierte gezählt, etwa 16.000 Menschen starben an Covid.

„Die Stiftung Aktion pro Humanität dankt Pater Benny für seinen besonderen Dienst hier in Kevelaer und für das große Engagement – gerade in seiner Aufbruchphase hier – zugunsten der Menschen in seiner Heimat in dieser schweren Zeit“, so Dr. Elke Kleuren-Schryvers. „Alle Kraft und allen Segen für seine neuen Aufgaben begleiten ihn, und die Stiftung bleibt mit Pater Benny in jedem Fall in Kontakt.“