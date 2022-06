KGS Burgweg unterstützt Initiative „Leverkusen hilft“ : Grundschüler sammeln für Ukraine-Hilfe

Die KGS Burgweg sammelte für die Ukraine: Organisatorin Emilia (l.) übergab die Spende an Volodymyr Kolodzinsky. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen-Rheindorf Zwei Viertklässlerinnen initiieren eine Spendenaktion an der KGS Burgweg in Rheindorf. Das Geld nutzt die Initiative „Leverkuen hilft“ direkt an diesem Wochenende.