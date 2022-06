Kultur-Tour : Die Landpartie geht in ihr letztes Wochenende

Kevelaer Ein drittes und letztes Mal in diesem Jahr öffnen sich bei der Landpartie noch einmal 16 Ausstellungsorte. Es gibt Live-Musik und Kunst zwischen Achterhoek und Wemb.

Zwei Wochenenden liegen hinter Publikum, Ausstellern und Gastgebern der Landpartie mit unzähligen schönen und bereichernden Begegnungen und Entdeckungen. Am kommenden Wochenende öffnen abschließend noch einmal 16 Ausstellungsorte, und es lohnt sich, mit dem Rad zwischen Achterhoek und Wemb unterwegs zu sein. Im Programmheft sind die offenen Orte des letzten Wochenendes mit einem blauen Quadrat markiert. Unterwegs erkennen sich die Landpartie-Radler an den bunten Bändchen, die es an den Ausstellungsorten gegen eine Spende gibt, die in diesem Jahr der Aktion pro Humanität zugute kommt.

Auch die Kulturveranstaltungen am Abschlusswochenende können sich noch einmal sehen lassen: Am Sonntag, 26. Juni, um 15 Uhr lockt tanzbare Weltmusik auf den Johanneshof von Markus Nießen (Ausstellungsort Nr. 11). Die Musiker Raphael Hansen und Julia Klomfass aus Köln sind zusammen das „Nouvelle Chanson“-Duo „toi et moi“. Beide haben sich mit Leib und Seele der Musik verschrieben. Julia gibt den Liedern mit ihren zahlreichen Instrumenten eine individuelle Klangwelt und Raphael setzt das rhythmische und harmonische Fundament mit seinem Gitarrenspiel; der Duo-Gesang ist das verbindende Element der Stücke. In der besonderen Athmosphäre des Johanneshofs bei einem erfrischenden Bio-Rosé aus dem Weinhandel des Gastgebers lässt sich die stimmungsvolle Musik wunderbar genießen und vermittelt unverzüglich ein Gefühl von Sommerurlaub in Frankreich. Am Samstag, 25., und Sonntag, 26. Juni, wird es im Garten des Ateliers der EIGENen ART (Ausstellungsort Nr. 1) von Raphaele Feldbrügge magisch. Der Zauberer Tobias lädt jeweils um 15 Uhr zur Zaubershow für Groß und Klein. Musik und Poesie gibt es außerdem am Sonntag um 16 Uhr in der Ausstellungsscheune der Steinwerkstatt Lepper (Ausstellungsort Nr. 21) in Wemb. Crischa Ohler vom Theater mini-art liest „Der Igel, das bin ich“, Fabeln von Toon Tellegen. Verbunden mit den musikalischen Zwischenspielen von Witzler und Schoppmann verspricht dieser Programmpunkt einen besonderen Moment.