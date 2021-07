Am Wochenende : Ausfälle beim Niersexpress wegen nicht besetzter Stellwerke

Am Wochenende

Kreis Kleve Auf der Strecke zwischen Kleve und Düsseldorf kommt es am Wochenende des 9. und 10. Juli zu Ausfällen und Schienenersatzverkehr. Der Grund: Stellwerke sind nicht besetzt.

Der Medienauflauf am Dienstag in Goch war groß: Die Bahnstrecke des Niersexpress zwischen Kleve und Kempen bekommt digitale Stellwerke und wird bis ins kommende Jahr komplett erneuert. Zum Startschuss kamen immerhin NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst und DB-Infrastukturvorstand Ronald Pofalla. Nur wenige Minuten nach dem Ende der Veranstaltung verschickte die Nordwestbahn dann eine Mitteilung, die der Pleiten-Pech-und-Pannen-Geschichte der Strecke ein weiteres Kapitel hinzufügt: Aufgrund von nicht besetzten Stellwerken der Deutschen Bahn kommt es am kommenden Wochenende vom 9. bis 11. Juli zu Zugausfällen auf der Strecke des RE 10. Die Nordwestbahn setzt für die ausfallenden Verbindungen einen Schienenersatzverkehr ein.