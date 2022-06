Klimawald in der Stadt : Spenden aus Monheim lassen den Regenwald wachsen

Der Klimaschutzwald in Monheim. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Das Projekt Klimawald greift vor Ort und in Monheim. Interessierte Bürger können sich jetzt anmelden zur nächsten Pflanzaktion in der Stadt.

Während sich in Monheim die im März gepflanzten Obstbäume ordentlich entwickeln, und für die nächste Pflanzung im Herbst bereits nach weiteren geeigneten Flächen gesucht wird, sprießt es auch in Kolumbien weiter, teilt Pia Mahr, städtische Pressesprecherin mit. Die Spenden der Monheimer, die im Rahmen des Klimawald-Projektes die Aufforstung des Regenwaldes unterstützen, kämen genau da an, wo sie gebraucht werden. Die Kooperationspartner vor Ort seien dankbar, dass sie regelmäßig Fotos und Updates schickten. Annika Patz, die als Leiterin der Abteilung für Interkulturalität und Städtepartnerschaften das Projekt betreut, sagt, so bekomme diese abstrakte Ebene von globaler Zusammenarbeit und Verantwortung eine direkte Verbindung und werde greifbar.

Die Instandsetzung der einst stillgelegten Baumschule der Organisation Fundación Neotrópicos im Naturschutzgebiet El Garcero, die Anfang des Jahres begonnen habe, laufe erfolgreich weiter. Unterkünfte für Arbeiter seien wieder in Betrieb. Das Anpflanzen habe begonnen. „Das Aufforsten funktioniert so, dass im Regenwald Samen gesammelt und zu kleinen Pflänzchen herangezüchtet werden. Wenn Sie groß genug sind, ziehen sie zunächst in einen anderen Teil der Baumschule um“, berichtet Patz. Sobald die Bäume über 1,50 Meter hoch seien, würden sie an ihren finalen Standort im aufzuforstenden Gebiet gepflanzt. So werde die Sterblichkeitsrate der neuen Bäume so gering wie möglich gehalten.

Zwei angehende Studierende hospitieren in El Garcero und übernehmen die Beobachtung der Wachstumszyklen der rund 25 Baumarten. Außerdem beobachteten sie die Vögel und Säugetiere, die sich wieder ansiedelten. Ein Ziel des Projekts sei es, langfristig Fachkräfte aus der Region für die Arbeit in der Baumschule zu gewinnen. Kooperationen mit Schulen in der Umgebung seien ein erster Schritt dazu. Auch in Monheim solle bald wieder gepflanzt werden. Pro 500 Euro Spende pflanze die Stadt jeweils einen Baum und lasse so auf verschiedenen Flächen einen symbolischen Klimawald entstehen. Die Kosten für Beschaffung, Pflanzung und Pflege der Bäume trage die Stadt. Wer spendet, könne bei der nächsten Aktion im Herbst auch selbst einen Baum setzen. Anmeldungen nimmt Annika Patz unter Telefon 02173 951 8308 oder per E-Mail an klimawald@monheim.de entgegen. Spenden werden mit dem Spendenkonto der Stadt Monheim, Stadtsparkasse Düsseldorf, IBAN DE42 3005 0110 0087 0066 15, Verwendungszweck: Spende Klimawald, entgegen genommen. Spendenquittungen gibt es für Spenden ab 300 Euro.

(pc)