Wegen Corona kleiner, aber mit Ausblick aufs Jahr 2022 : Auftakt der Ballon-Woche: Kevelaer aus der Vogelperspektive

Der Aufsteiger-Ballon für Kevelaer ist auch dabei. Foto: Gerhard Seybert

Kevelaer Statt eines Ballon-Festivals gibt es corona-bedingt die abgespeckte Version. Dennoch sollen viele Himmelsriesen starten, wenn das Wetter mitspielt.

Am Himmel über Kevelaer wird in den kommenden Tagen einiges los sein. Zur Ballon-Woche werden einige Ballonfahrer erwartet, die natürlich auch gerne starten möchten. Ob das möglich ist, werde sich immer sehr kurzfristig ergeben, erklärt Lisa Verhoeven von der Abteilung Tourismus und Kultur in Kevelaer. Für Dienstag zum Beispiel war viel Wind gemeldet, keine guten Bedingungen für einen sicheren Ballonstart. Um sicher Starten zu können, setzt man auf die Beratung mit dem Meteorologen Michael Noll, erklärt Lisa Verhoeven von der Stadt Kevelaer. Wo gestartet wird, ist auch von der Windrichtung abhängig. Und natürlich muss die Absprache mit dem nah gelegenen Airport Weeze erfolgen.

Aber wenn alles stimmt, kann’s endlich losgehen. Passenderweise heißt der Ballon der Wallfahrtsstadt „Aufsteiger“. Seit dem Wochenende sind acht Ballon-Teams angereist, am Donnerstag werden sieben weitere Teams erwartet. Corona-bedingt gibt es keine Veranstaltung auf der Wiese an der Hüls mit Musik und den dazu passendem „Tanz der Flammen“ in den Ballonkörben. „Aber wenn die Corona-Maßnahmen es zulassen, wollen wir im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder ein Ballon-Festival auf der Hüls anbieten“, sagt die Mitarbeiterin der Stadt. Auf der Wiese vor dem Gradierwerk soll dann wieder ein kleiner Jahrmarkt angeboten werden, auf der Wiese auf der gegenüberliegenden Straßenseite können die Ballone starten.

Aber so ganz brauchen die Kevelaerer in diesem Jahr auch nicht auf eine schöne Aussicht von oben verzichten. Am Freitag ab 16 Uhr und am Samstag ab 15 Uhr können sich Besucher im Ballon am Kran auf dem Peter-Plümpe-Platz nach oben ziehen lassen. Tickets kosten pro Person vier Euro, einen negativen Corona-Test braucht man nicht vorlegen, eine Maske ist aber Pflicht. Lisa Verhoeven weist darauf hin, dass diese Möglichkeit für Familien mit Kindern dann sinnvoll ist, wenn die Kinder groß genug sind und sicher selber über den Rand des Korbes schauen können. Für Kleinkinder ist die Aktion nicht geeignet. Sie dürfen sich aber, wie alle anderen Besucher, über die Modell-Ballone freuen, die in der Innenstadt präsentiert werden, wenn das Wetter mitspielt.