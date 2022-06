Zustimmung im Rat Kevelaer : Rat ernennt zwei Stellvertreter für die Feuerwehr

Kevelaer In Kevelaer gibt es jetzt zwei stellvertretende Leiter der Freiwilligen Feuerwehr. Thomas Fehst und Heinz-Josef Tepest wurden im Rat ernannt.

In seiner Sitzung hat der Rat zwei stellvertretende Wehrleiter für die Freiwillige Feuerwehr in Kevelaer ernannt. Ein alter Bekannter tritt das Amt des stellvertretenden Leiters der Freiwilligen Feuerwehr Kevelaer erneut an: Heinz-Josef Tepest war bereits die vergangenen sechs Jahre stellvertretender Wehrleiter und bekleidet das Amt ab sofort wieder.

Neu ist, dass es jetzt einen zweiten stellvertretenden Wehrleiter an seiner Seite gibt: Thomas Fehst. Die beiden langjährigen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr (Tepest in Winnekendonk und Fehst in Kervenheim) wurden vom Kreisbrandmeister Reiner Gilles in Abstimmung mit den Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr für dieses Amt vorgeschlagen. Dem stimmte der Rat einstimmig zu. Bürgermeister Dominik Pichler ernannte die beiden Stadtbrandinspektoren daraufhin zu stellvertretenden Leitern der Freiwilligen Feuerwehr für die Dauer von sechs Jahren.