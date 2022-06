Erster Platz in Voerde : Weezer Hundesportlerin ganz vorne

Erster Platz in Voerde

Weeze Einen Landemeisterschaftstitel in der Königsdisziplin Vierkampf holte sich Cordula Thieme holt mit ihrem Tophund Mina. Wolfgang Feddema wurde Zweiter.

Wieder einmal – oder endlich wieder – durften die Weezer Hundesportler zeigen, was in ihnen steckt. Die Landesmeisterschaft im Turnierhundesport (Leichtathletik mit Hund) stand jüngst in Voerde auf dem Programm und drei Aktive aus dem Weezer Verein nahmen erfolgreich daran teil.