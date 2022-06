Langenfelder Feuerwehrmitglieder erhalten Landesmedaille für Fluteinsatz : Feuerwehr ehrt verdiente Mitglieder

Während der Jahreshauptversammlung ehrte die Feuerwehr verdiente Mitglieder. Foto: FW Langenfeld

Langenfeld Die Flutkatastrophe im Juli vergangenen Jahres ist eine besondere Herausforderung für die Langenfelder Feuerwehr gewesen. Die hohe Mitgliederanzahl zahlt sich aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

() Die Langenfelder Feuerwehr erfreut sich großer Beliebtheit. Trotz der Pandemie in den vergangenen zwei Jahren entwicklet sich die Mitgliederzahl der Freiwilligen Feuerwehr weiter positiv. Am 31. Dezember ereicht ihre Anzahl 181 freiwillige Kräfte in der Feuerwehr Langenfeld. „Dass diese alle gebraucht werden und im Ernstfall – je nach Lage - immer noch zu wenig sind, zeigt im vergangenen Jahr das Hochwasser aus dem Juli“, erklärt der Leiter der Feuerwehr, Wolfram Polheim, während der Jahreshauptversammlung.

Im Jahresrückblick berichtet Torsten Maslow, stellvertretender Leiter der Feuerwehr und zuständig für die Ausbildung, das viele Teilnehmer Lehrgänge absolvieren und der reguläre Übungsdienst wieder in Präsenz stattgefunden hat. Die Einsätze rund um das extreme Unwetterereignis im vergangenen Juli stehen im Vordergrund. Im Rahmen der bisher nie da gewesenen Überschwemmungen bewältigt die Feuerwehr Langenfeld, unterstützt durch viele überörtliche Kräfte, mehr als 400 Einsätze. „Sie konnten nur dank der vielen ehrenamtlichen Langenfelder Feuerwehrleute so gut abgearbeitet werden“, sagt Maslow. Unterstützung kommt von vielen ehrenamtlichen Helfern des Deutschen Roten Kreuzes, des Malteserhilfsdienstes sowie des THWs.

Bürgermeister Frank Schneider dankt allen Mitgliedern der Feuerwehr für ihren Einsatz zum Wohle der Bürger der Stadt Langenfeld. „Als ehrenamtliche Mitglieder durchlaufen sie eine Ausbildung, um dann zu helfen, wenn andere nicht helfen können. Das erfordert unseren Respekt. Besonders beeindruckt mich immer wieder der große Zusammenhalt innerhalb der Feuerwehrfamilie, so auch bei dem Starkregenereignis im vergangenen Jahr. Als weitere Einsatzkräfte in Langenfeld benötigt wurden, war es für ehrenamtliche Kräfte aus dem Münsterland keine Frage in Langenfeld zu helfen. Ebenso war es für unsere ehrenamtlichen Feuerwehrleute keine Frage, nach drei Tagen Einsatz in Langenfeld noch für zwei weitere Tage in Leichlingen ihren Kameradinnen und Kameraden zu helfen.“

Als Anerkennung für diesen Einsatz übergibt Schneider an beteiligten Feuerwehrleute die Feuerwehr- und Katastrophenschutz Einsatzmedaille des Landes NRW.