Erneut bricht ein Feuer aus : Scheune brennt in Lövenich nieder

Scheune brennt in Lövenich nieder

In Lövenich brannte eine Scheune. Foto: Feuerwehr der Stadt Erkelenz/Helmut van der Beek

Erkelenz In letzter Zeit muss die Feuerwehr der Stadt Erkelenz oft ausrücken: Jetzt war in Lövenich eine Scheune nicht mehr zu retten. Darin gelagert war Stroh.

Diese Art von Einsätzen reißt nicht ab: Die Feuerwehr der Stadt Erkelenz rückte am Donnerstagnachmittag, 23. Juni, wiederholt zu einem Scheunenbrand aus, dieses Mal war Lövenich der Einsatzort.

In einer frei stehenden Scheune eines Gehöftes an der Straße Gasberg gegenüber des Altenheims brach das Feuer aus. Darin gelagert war Stroh. „Bei unserem Eintreffen brannte die Scheune in voller Ausdehnung. Das Problem war die enge Bebauung, sodass wir von zweiten aus eine Riegelstellung eingeleitet haben, um ein Übergreifen des Feuers zu vermeiden“, sagte Einsatzleiter Helmut van der Beek, der Leiter der Feuerwehr Erkelenz.