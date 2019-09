Kriminalität in Kevelaer : Jugendlicher zieht bei Streit in Kevelaer das Messer

Jugendlicher zieht bei Streit in Kevelaer das Messer

Kriminalität in Kevelaer

KEVELAER Nach einem Streit auf der Basilikastraße geht der Polizei bei der Fahndung ein mutmaßlicher E-Bike-Dieb ins Netz.

Ein vermutlicher Streit unter Schülern hat in Kevelaer für einen Polizeieinsatz gesorgt. Die Beamten der Wache rückten am Dienstagabend gegen 20 Uhr aus, weil es hieß, dass es auf der Basilikastraße zu einer Bedrohung gekommen sei. Ein 14-Jähriger hatte den Vorfall angezeigt. Er sei von einem 15-jährigen Jungen bedroht worden. Der habe sogar ein Messer gezogen und ihm die Waffe gezeigt.

Die Beamten machten sich auf die Suche nach dem mutmaßlichen Täter und trafen auf dem Gelände der Gesamtschule vier Personen an. Nach einer Kontrolle stand schnell fest, dass sie mit dem Vorfall auf der Basilikastraße nichts zu tun hatten. Allerdings hatte einer aus der Gruppe, ein 20-Jähriger aus Kevelaer, ein Pedelec dabei, das am Montag als gestohlen gemeldet worden war. Den Beamten gegenüber behauptete der junge Mann, dass er das Rad über ein Internetportal in Krefeld gekauft habe. Hier laufen jetzt die Ermittlungen.