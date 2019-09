Naturnahes Kevelaer : Frischer Saft aus den eigenen Äpfeln

Achterhoek Am 3. Oktober macht die mobile Saftpresse vom Naturhof Kirsel Station am Café Binnenheide. Der Nabu ist mit im Boot, weil es auch um die Bedeutung der Streuobstwiesen geht. Der frische Saft landet im Karton zum Mitnehmen.

Wer genug hat von Apfelmus und Apfelkuchen und dennoch noch den Baum voller Äpfel hängen hat, der sollte sich den 3. Oktober vormerken. Dann macht die mobile Saftpresse Station am Café Binnenheide in Winnekendonk.

Das Prinzip ist ganz einfach: Leute können ihr Obst bringen und bekommen am Ende Saft heraus. Der wird in Fünf-Liter-Kartons abgefüllt und kann übers Jahr getrunken werden.

Am Donnerstag, 3. Oktober, werden Alexander Haaken und Johannes van de Loo vom Naturhof Kirsel mit ihrer mobilen Saftpresse anreisen. Wer Obst aus seinen eigenen Äpfeln haben möchte, der sollte einen Zentner gesammelt haben. Es kann auch weniger gebracht werden, aber mit einem einzelnen Apfel ist noch kein Fünf-Liter-Karton zu füllen. Grundsätzlich gilt: 50 Kilo Äpfel geben etwa 30 bis 35 Liter Saft. Abhängig ist das natürlich auch von der Apfelsorte und auch von der Witterung, in der die Äpfel gewachsen sind. „Im vergangenen Jahr waren die Äpfel sehr zuckerhaltig. Weil es sehr heiß war, war der Saftgehalt sehr niedrig“, erklärt Stefan Wallney vom Nabu-Naturschutzzentrum Gelderland.

Durch Ausgleichsmaßnahmen entstehen auch am Niederrhein wieder mehr Streuobstwiesen. Früher war es völlig normal, sich mit dem, was der Garten hergab, rund ums Jahr zu versorgen. Der Tag mit der Saftpresse will wieder ein Stück dahin zurückführen. Er passe wunderbar in das Konzept des Cafés Binnenheide, sagt Pächter Dennis van den Berg, der gerne auf frische Kräuter und Gesundes aus dem Garten setzt.