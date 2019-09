Benefizkonzert der Kerpenkate-Stiftung : Pophits für den guten Zweck

Elmar Lehnen (Bild) gestaltete zusammen mit Romano Giefer das Benefizkonzert. Archivfoto: Privat. Foto: RP/Veranstalter

Kevelaer Beim Benefizkonzert der Kerpenkate-Stiftung präsentierten die Musiker der Basilikamusik berühmte Titel der Musikgeschichte. Der Erlös war für die Förderung von Kindern und Jugendlichen in Kevelaer bestimmt.

Von Antje Thimm

Mit einem Konzertbesuch einen guten Zweck zu unterstützen – diese ideale Kombination bot sich beim Benefizkonzert der Kerpenkate-Stiftung im Konzert- und Bühnenhaus. Unter dem Motto „Für die Kinder in Kevelaer – helfen und fördern“ gestalteten das Blasorchester und der Familienchor der Basilikamusik unter Leitung von Elmar Lehnen und Romano Giefer einen Querschnitt durch die Musik. Sie begeisterten mit den großen Hits der Rock- und Popgeschichte und berühmten Titeln aus Filmen und Musicals.

Den ersten Teil des Konzerts bestritt das Blasorchester unter dem Dirigat von Elmar Lehnen. Gleich beim ersten Medley schwelgten die Zuhörer in Erinnerungen. Rasant startete das Orchester mit „Skandal im Sperrbezirk“. Weiter ging es mit unvergessenen Titeln wie „1000 mal berührt“, „Rock me Amadeus“ oder „Sternenhimmel“. Die teils ungewohnten Arrangements für Bläser waren schöne Ratespiele für das Publikum. „Ich bin sicher, sie werden sie alle erkennen“, hatte Bürgermeister Dominik Pichler bei seiner Begrüßung vorausgesagt. Er hatte Recht, schnell wippten viele Füße mit und es gab viel Applaus. Ein Potpourri der Welthits von Simon and Garfunkel spielten die Bläser mit spürbarer Hingabe. Für Gänsehaut-Momente sorgten die beiden jungen Schlagzeuger Jonas Holtappels und Marlon Brammen, elf und zwölf Jahre alt. „Die beiden machen heute einen tollen Job in Vertretung“, sagte Elmar Lehnen. Es gab einen großen Sonderapplaus für die Jungmusiker. Auch Posaunen und Tuben können „Bridge over troubled Water“ zärtlich singen. Sie interpretierten den zeitlosen Song mit eindrucksvoller Dynamik, wie auch die Querflöten beim „Sound of silence“ schöne Akzente setzten. „Mrs. Robinson“ und „The Boxer“ fehlten nicht, und die „Queens Park Melody“ des niederländischen Komponisten Jacob de Haan war ein stimmungsvoller Spaziergang mit barocken Anklängen. „One Moment in Time“ von Whitney Houston sorgte für Begeisterung im Publikum wie auch ein gelungenes Medley aus „König der Löwen“. Es gab stehenden Applaus für das Blasorchester.

Info Die Kerpenkate-Stiftung in Kevelaer Gründung Die Kerpenkate-Stiftung wurde 2015 gegründet. Ihr Ursprung war ein Fonds aus Grundstücken im Wert von 1,8 Millionen D-Mark in Winnekendonk, Kerpenkath, die eine Erbengemeinschaft der Stadt Kevelaer im Jahre 1992 selbstlos schenkte, aber mit sozialpflichtigen Auflagen. Ziel Im Leitfaden der Stiftung heißt es wörtlich: „Kindern und Jugendlichen, die in Not geraten sind, schnell und unbürokratisch zu helfen – das ist das Ziel der Kerpenkate Stiftung.“ Gefördert werden Projekte, die über öffentliche Mittel nicht abgedeckt werden. Der Erlös des Konzerts ging an die Stiftung.

Nach der Pause standen die Sänger des Familienchores unter der Leitung von Romano Giefer auf der Bühne. Sie knüpften zu Beginn eine Verbindung zu den Bläsern mit ihrer Version des „Sound of Silence“. Der vierstimmige Chor beeindruckte mit berühmten Melodien wie „Let it go“ aus „Frozen“ und mit einem großartigen Queens-Medley. Als „Bohemian Rhapsody“ erklang, hätte man für einen Moment glauben können, Queen selbst stünde auf der Bühne. Der Auftritt des Chores war eine emotionale Reise durch die Musik. „You are so beautiful“ sangen sie und meinten das Publikum. „Heimat“ von Johannes Oerding war auch dabei. Ein emotionaler Höhepunkt war „Don´t worry about me“ von Frances, auch weil der Text zu der wohltätigen Arbeit der Kerpenkate-Stiftung passte. Auf Deutsch: „Ich fühle deine Angst, ich weine deine Tränen, ich steige auf die Berge, die du siehst, und tue es an deiner Stelle“.