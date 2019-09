Fest in Twisteden : Thron feiert Königsgalaball

Fest in Twisteden

Schützenthron in Twisteden, v.l. Jan und Patricia Krouwel, Königspaar Henning Fritz und Claudia Reifenberg, Michael und Patricia Brünken, Daniel Verfürden und Kerstin Schiefer. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

TWISTEDEN Die Kirmes in Twisteden ging am Montag zu Ende.

Glück mit dem Wetter hatten die Geselligen Vereine bei der Kirmes am Wochenende. Bei etwas schlechterem Wetter ging das Fest im Ort dann am Montag zu Ende. Der Kirmesmontag beginnt traditionell mit einer heiligen Messe in der Pfarrkirche. Nach dem Abholen der Majestäten, Parade und Fahnenschwenken gab es im Festzelt die Verlosung der Geselligen Vereine. Anschließend startete der Königsgalaball im Festzelt, bei dem sich die Regenten präsentierten. Kurz zuvor stellte sich das Königspaar Henning Fritz und Claudia Reifenberg mit den Ministerpaaren Jan und Patricia Krouwel, Michael und Patricia Brünken sowie Daniel Verfürden und Kerstin Schiefer dem Fotografen. Anschließend wurde zur Musik der Liveband „Enjoy“ getanzt. RP-Foto: Stade