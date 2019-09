Feiern in Twisteden : Hofstaat freut sich auf die Kirmes in Twisteden

Bereit für die Kirmes (v.l.): Jan und Patricia Krouwel, Henning Fritz und Claudia Reifenberg, Daniel Verfürden und Kerstin Schiefer, Michael und Patricia Brünken. Foto: Gesellige Vereine Twisteden

Vom 20. bis 23. September wird in Twisteden Kirmes gefeiert. Das Präsidium der Geselligen Vereine hat auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Kirmesprogramm zusammengestellt. Die Kirmes beginnt mit dem 3. Twistedener Oktoberfest am Kirmesfreitag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nachdem die Premiere im vergangenen Jahr sehr gut angenommen wurde, steht auch in diesem Jahr der Samstagnachmittag ganz im Zeichen der kleinsten Kirmesbesucher in Twisteden. Alle Kinder der St.-Franziskus-Grundschule und des Kindergartens haben im Vorfeld eine gut gefüllte Kirmestüte mit Freikarten für das Kinderkarussell, eine Portion Pommes frites und ein Freigetränk erhalten. Die Kinderdisco „Hits for Kids“ mit „fResh Disco on Tour“ und ein Clown und Luftballonkünstler runden den Nachmittag ab. Am Abend findet dann der Ball der Geselligen Vereine statt.

Am Sonntag wird der Musikverein Eintracht Twisteden seinen traditionellen musikalischen Frühschoppen veranstalten.

Der Kirmesmontag beginnt traditionell mit einer heiligen Messe in der Pfarrkirche. Nach dem Abholen der Majestäten, Parade und Fahnenschwenken wird im Festzelt die Verlosung der Geselligen Vereine durchgeführt. Anschließend beginnt der Königsgalaball zu Ehren des Königs Henning Fritz und seiner Minister Michael Brünken, Jan Krouwel und Daniel Verfürden.

Nachdem im vergangenen Jahr erstmals drei Ministerpaare das Königspaar der St.-Antonius-Bruderschaft Twisteden unterstützten, erfährt diese Premiere in diesem Jahr direkt eine Neuauflage. Dem Königspaar Henning Fritz und Claudia Reifenberg stehen die Ministerpaare Michael und Patricia Brünken, Jan und Patricia Krouwel und Daniel Verfürden und Kerstin Schiefer zur Seite.