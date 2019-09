Eurofleurs-Elbers in Twisteden : Eine Job-Chance für Geflüchtete

In Twisteden sahen sich die Geflüchteten einen Betrieb an. Foto: ja/Kleinebrahm

Twisteden Für Menschen mit Migrationshintergrund gestaltet sich der Einstieg in den Arbeitsmarkt trotz guter Qualifikationen aus dem Heimatland alles andere als einfach. Um diese Menschen und Unternehmen in Kontakt zu bringen, hat die Caritas im Rahmen des Leader-Projekts „Unser Dorf ist stark durch Vielfalt“ in Zusammenarbeit mit dem Verein Agrobusiness Niederrhein eine Betriebserkundung bei Eurofleurs-Elbers in Twisteden für Menschen mit Migrationshintergrund organisiert.

Recep Biter hat sich mit einem guten Fachabitur zwei Jahre lang um einen Ausbildungsplatz bemühen müssen, bis der internationale Blumengroßhandel Eurofleurs ihm eine Chance gab. Für Recep Biter ein Glücksfall, für Eurofleurs kein Einzelfall. „Wir haben viele Mitarbeiter, die es aufgrund ihrer Herkunft zuvor schwer hatten, auf dem deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen“ berichtet die Geschäftsführerin Ann Elbers.

„Viele Betriebe müssen einfach umdenken, um Menschen mit Migrationshintergrund in den deutschen Arbeitsmarkt einzugliedern“, sagte die Mitarbeitende der Caritas, Saskia Elders. Dafür müssten nicht nur neue Wege gefunden werden, sondern auch die Möglichkeit geboten werden, sich beruflich zu orientieren.

Die Betriebserkundung bei Eurofleurs war ein Erfolg und ein Türöffner für viele Beteiligte. Nachdem die Teilnehmer die verschiedenen Tätigkeitsbereiche und Berufsmöglichkeiten kennenlernen durften, folgten direkt die Bewerbungsgespräche. Daraus ergab sich für zwei Teilnehmende die Möglichkeit einer Arbeitsstelle und einem anderen Teilnehmer wurde ein Praktikum angeboten.