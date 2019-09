RAF-Museum in Weeze : Ein Einblick in die Royal Air Force

Das RAF-Museum hatte am Samstag zum Tag der offenen Tür an den Airport in Weeze eingeladen. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Weeze Das Flugzeug „Hawker Hunter T. 7“ und die Atombombe WE177 konnten Besucher beim Tag der offenen Tür im RAF-Museum am Weezer Flughafen besichtigen.

Nun erstrahlt der Hawker Hunter in rot-weißen Farben, genau wie damals in den 70er Jahren, als sich solche Flugzeuge noch in Weeze befanden. Wie als Beweis sind alte Fotografien der Flugzeuge direkt neben dem Hawker Hunter postiert. Dort sieht man neben den rot-weißen Modellen auch welche in Camouflage-Farben. Gegen die Tarnfarben hat man sich aufgrund des dunklen Kinos entschieden, rot-weiß wirkt in diesem Ambiente einfach besser. So ist auch Knechten immer noch vom Flugzeug beeindruckt: „Es ist faszinierend darüber nachzudenken, dass so ein Teil mal mit über 1.000 km/h durch die Lüfte flog und nun hier bei uns steht“.