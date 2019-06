Kostenpflichtiger Inhalt: Polizeieinsatz in Kevelaer : Streit zwischen Mädchen eskaliert im Freibad

Ein Bademeister steht im Kevelaerer Freibad (Archivfoto). Foto: Thomas Binn (binn)/Binn, Thomas (binn)

Kevelaer In einem Freibad in Kevelaer ist am Donnerstag ein Streit eskaliert. Zwei Teenager waren aneinander geraten, mehr als 50 Kinder und Jugendliche hatten einen Ring um die Streithähne gebildet. Mehrere Polizeiwagen mussten anrücken.