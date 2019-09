Weeze : Neuer Thron beim Musikverein 1871 Weeze

Der Musikverein Weeze hat eine neue Regentin: Karina Arntz.

Am vergangenen Wochenende trafen sich die Mitglieder des Musikvereins Weeze mit ihren Partnern, Kindern und Eltern zum traditionellen Familienfest. Der Vergnügungsausschuss des Vereins, Christian Keßler und Bart Custers, hatten ein zünftiges Vogelschießen und Darts organisiert. Nachdem der Vorjahreskönig Christian Keßler den ersten Schuss getan hatte, wurde fleißig auf die Preise geschossen. Den linken Flügel erschoss sich Bart Custers, der rechte Flügel ging an Gabi Artz und den Kopf schoss Michael Pohl. Dann ging es in einem spannenden Kampf um die Königswürde. Schließlich konnte Karina Broeckmann den Vogel von der Stange holen. In der Zwischenzeit hatten auch die Familien ihre Preisträger im Darts ausgespielt. Nach dem Abendessen kam man zur Preisverleihung und Ehrung der neuen Königin. Zu ihren Ministerinnen ernannte Karina ihre Schwester Jessica Broeckmann und Vanessa Artz. Die Familienpreise gingen diesmal an: Willi Ebben auf Platz drei, Georg Willemsen auf Platz zwei, und Siegerin wurde Andrea Willemsen. Anschließend saßen alle in gemütlicher Runde zusammen.