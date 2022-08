Weeze : „Platt satt“ in Weezes alter Schmiede

Georg Cornelissen kennt sich mit Mundart gut aus. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Weeze Mundartexperte Georg Cornelissen ist zu Gast. Er spricht anderthalb Stunden lang über die Besonderheiten des niederrheinischen Dialekts.

Zu einer besonderen Veranstaltung mit Georg Cornelissen lädt der Verein für Mundart und Geschichte im Kreis Kleve „För Land en Lüj“ nach Weeze in die alte Schmiede, Wasserstraße 32, ein. Am Dienstag, 23. August, ab 19 Uhr können sich die Freunde der Mundart auf anderthalb Stunden „Platt satt“ freuen.

Der niederrheinische Dialekt ist an sich schon etwas ganz Besonderes, von Haus aus gehört er zum Niederländischen. In diesem Vortrag erläutert der auch durch seine Fernsehbeiträge bekannte Sprachexperte Georg Cornelissen spezielle Besonderheiten des Dialektes, es sind wahre Raritäten: Das Wort „Schottelschlett“ und dessen ungewöhnliche Beliebtheit in der Dialekt sprechenden Bevölkerung; der Lehrer von Wemb schmuggelte es bereits 1876 in einen Sprachfragebogen ein. „Pier“ (Wurm) und „Pipper“ (Kartoffel) werden unter die Lupe genommen. Beim „Kontekrupper“ (oder „Kontekrüpper“) wird danach gefragt, wie Person und Eigenschaft sprachlich dargestellt werden.

Cornelissen, der für seine launigen Ausführungen bekannt ist, wird an diesem Abend Dönekes und Wissenswertes miteinander verknüpfen. Apropos Dönekes: Dieses Wort wird er ebenfalls in seiner Entstehung herleiten – es gehört, wie er zeigen möchte, in einer ganz überraschenden Weise zu den sprachlichen Raritäten der Region. Dies und vieles mehr erfahren die Mundartfreunde, wenn sie sich anmelden.