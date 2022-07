Festivalstart in Weeze : Das sagen die Bürgermeister zum Parookaville

Foto: Latzel 10 Bilder Darauf freuen sich die Fans bei Parookaville

Interview Weeze Einmal im Jahr gibt es für einige Tage in Weeze gleich zwei Bürgermeister. Georg Koenen in Weeze und Bill Parooka in Parookaville. Wir baten beide zum Festivalauftakt zum Doppel-Interview. Es geht um Freibier und das Kettenkarussell.