Digitale Modernisierung der Niersexpress-Strecke : Ersatzbusse: Bahn rechnet mit Problemen zum Start

Kempen Wegen Bauarbeiten an der Niersexpress-Strecke fahren ab Montag zwischen Kevelaer und Krefeld keine Züge. Die Nordwestbahn setzt Ersatzbusse ein.

Um die Beeinträchtigungen für die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten, habe die Nordwestbahn für die Linie RE 10 gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) ein umfangreiches Ersatzkonzept erarbeitet, teilte ein Sprecher der Nordwestbahn mit. So gibt es für die zweite Bauphase eine SEV-Linie mit Halt zum Ein- und Ausstieg an allen Unterwegsbahnhöfen. Zusätzlich gibt es eine weitere Linie, auf der die Busse nur mit einem Zwischenhalt in Geldern unterwegs sind. Um den Umstieg zwischen Bussen und Zügen zu gewährleisten, müssen zwischen Kleve und Kevelaer die Fahrtzeiten der Züge angepasst werden, damit möglichst eine durchgehende Reisekette gewährleistet werden kann. Die Linie 101 verkehrt zwischen Krefeld und Kevelaer, die Linie 102 ist beschleunigt unterwegs und hält nur in Krefeld, Geldern und Kevelaer. Die Ersatzbusse halten in Kevelaer am Bahnhof, in Geldern am Bahnhof (Bussteig 9), in Nieukerk an der Industriestraße, in Aldekerk an der Güterstraße, in Kempen am Bahnhof (Bussteig 1) und in Krefeld am Hauptbahnhof (Hbf Süd).