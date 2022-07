Vortrag in Monheim : Professorin spricht über Freiheit und Glück

Monheim Der KKV – Verband der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung in Monheim – lädt zu einem Vortrag über Glück, Freiheit und ihre Grenzen ein.

(og) Zum Thema „Was ist der Mensch wert? Über Person, Freiheit und das Glück der Grenze“, lädt der KKV – Verband der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung in Monheim, Mitglieder, Freunde und Interessierte zu einem Vortragsabend mit Professorin Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, emeritierte Professorin für Religionsphilosophie und vergleichende Religionswissenschaft an der Technischen Universität Dresden, für Mittwoch, 3. August, 19.30 Uhr ins Pfarrer-Franz-Boehm-Haus, Sperberstraß 2a, Monheim, ein. Sie hatte die Wissenschaftliche Leitung der Edith Stein Gesamtausgabe inne. Der päpstliche Silvester-Orden würdigt ihre Verdienste um die Edith-Stein-Gesamtausgabe und an das Gedenken an die in Auschwitz ermordete Jüdin und Karmelitin.