Wilhelm-Anton-Hospital Goch : Fortschritte in der Krebsbehandlung

Prof. Volker Runde. Foto: KKLK/THOMAS MOMSEN

Goch Prof. Volker Runde ist erneut in den Ausschuss der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) berufen worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Patienten profitieren von großen Fortschritten in der Krebsbehandlung: Professor Dr. Volker Runde ist erneut in den Ausschuss für Zertifikatserteilung der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) berufen worden. Der Chefarzt der Klinik für Hämatologie, internistische Onkologie und Palliativmedizin im Wilhelm-Anton-Hospital Goch überprüft somit als bundesweit anerkannter Experte die Zertifizierungsverfahren onkologischer Fachkliniken. Zur Theorie kommt auch viel Zertifizierungspraxis: Runde, ärztlicher Direktor des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums, ist zusätzlich für die Durchführung onkologischer Zertifizierungsverfahren vor Ort in den Kliniken qualifiziert.

In der Klinik für Hämatologie, internistische Onkologie und Palliativmedizin im WilhelmAnton-Hospital Goch profitieren Patienten von großen Fortschritten, die in der Krebsbehandlung in den vergangenen Jahren erzielt werden konnten. Das Ärzteteam arbeitet eng vernetzt mit Universitätskliniken und nimmt fortwährend an nationalen Studien zur Diagnose und Therapie onkologischer Erkrankungen teil.

Aktuell werden rund 30 Studien unter Mitwirkung der Klinik durchgeführt. Insgesamt werden im Wilhelm-Anton-Hospital rund 2600 Krebspatienten pro Jahr stationär aufgenommen. Mehr als doppelt so viele, rund 6000 Patienten, werden in der onkologischen Ambulanz und in der Praxis für Hämatologie und Onkologie ambulant behandelt

(RP)