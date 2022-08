Veranstaltung : Start mit einem Schulfest in Wetten

Wetten Auf die Schulkinder und ihre Familien wartet ein vielfältiges Programm vom Zauberer bis zur Feuerwehr. Auch Familien aus der Umgebung sind eingeladen. Es besteht die Möglichkeit, die Schule und den neuen Montessoriraum zu besichtigen.

Die Wettener Grundschule startet mit einem bunten Treiben ins neue Schuljahr: Kurz nach den Sommerferien findet am 27. August ein großes Sommerfest auf dem Schulgelände statt. Auf die Kinder und ihre Familien warten verschiedene Stationsspiele, welche nach dem „fit 4 future“ Bewegungs- und Ernährungskonzept der Schule ausgerichtet sind. So wird es neben vielen Bewegungs- und Geschicklichkeitsspielen vom Sackhüpfen bis zum Fußball auch ein „Zuckerquiz“ geben. Fans der Sendung „Ninja Warrior“ kommen ebenfalls auf ihre Kosten - in der schuleigenen Turnhalle fordert ein Ninjaparcours die Nachwuchs-Kletterer heraus.

Das zum Schuljahr 2022/23 neu gestartete Montessori Forder- und Förderkonzept der Grundschule kann man sich am Sommerfest näher erklären lassen und die Schule sowie den liebevoll eingerichteten Montessori-Raum besichtigen. „Wir freuen uns auf einen tollen Tag mit hoffentlich viel Sonnenschein und strahlenden Kinderaugen“ fasst Molderings abschließend zusammen. „Mein Dank geht an alle am Fest Beteiligten: Den Förderverein für Organisation und Kostenübernahme des Zauberers sowie das Betreiben des Grillstandes, der AWO für die „fit4future-Vitaminbar“ sowie allen Lehrkräften und Eltern, die durch die Betreuung der Stationsspiele und Kuchenspenden die Durchführung des Festes erst möglich machen.“ Das Sommerfest der katholischen Grundschule Wetten findet am 27.08.2022 von 9- 14 Uhr statt.