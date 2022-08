Verein Inside Kevelaer : Stadtfest zeigt die Vielfalt der Vereine

Kevelaer Zum vierten Mal veranstaltete der Verein Inside Kevelaer ein Stadtfest. 19 Vereine aus der Wallfahrtsstadt und der Nachbarschaft präsentierten sich auf dem Plümpe-Platz. Der Trödelmarkt war ebenfalls gut besucht.

Manch ein Verein musste in den letzten Jahren schmerzlich auf Bühnenauftritte verzichten. So freuten sich die VFR Showgirls, einige Kostproben ihres akrobatischen und tänzerischen Könnens zu zeigen. Das Publikum applaudierte begeistert – ein bisschen Karnevalsstimmung mitten im Hochsommer, das nahmen alle gerne mit. Die Bühne auf dem Plümpe Platz bot bis in den späten Abend hinein sportliche und musikalische Live-Acts vor großem Publikum, wie später die Fotos auf der Facebook-Seite von Inside Kevelaer belegten. Neben den Sportvereinen informierten auch Fördervereine von Schulen und Kindergärten über ihre Arbeit. Beim Förderverein des Kardinal- von-Galen-Gymnasiums gab es kostenlos Popcorn und Geschenke der Kunst-AG. „Das Stadtfest ist eine gute Aktion, eine Party für Kevelaer“, sagte Christiane van Elst, Vorsitzende des Vereins, der zum Beispiel Spenden sammelt für zusätzliche Lernmittel. Nicht nur Vereine aus der Wallfahrtsstadt waren vertreten. So gab es einen großen „Menschenkicker“ von „Goch hilft“, einer 2015 gegründeten Einrichtung, die sich um Sachspenden, humanitäre Hilfe in Katastrophengebieten sowie Sozial- und Rechtsberatung für Menschen in Not kümmert. An allen Ständen war viel Interesse, weil die Besucher nicht nur Fragen stellen, sondern auch selbst agieren konnten. Bei den Kevelaerer Faustkämpfern konnte man sich die Boxhandschuhe anziehen und lernen, wie eine richtige „Rechte“ geht, und beim Schachclub rauchten an den Spieltischen und beim Gartenschach die Köpfe. Was vielleicht weniger bekannt ist: Es gibt auch „Anti-Schach“. Der amtierende Vize-Europameister in dieser Disziplin heißt Richard Valenta und gehört zum Schachclub Kevelaer. „Beim Anti-Schach geht es darum, möglichst schnell und als erster seine Figuren loszuwerden“, erklärte er. Für einen guten Zweck gespielt wurde am Stand der Volksbank: „Beim T-Wall geht es um schnelle Reaktion“, erklärte Geschäftsstellenleiter Michael Rütten. In einer bestimmten Zeit sollten möglichst viele aufleuchtende Kacheln abgeschlagen werden. Der Spieleinsatz kostete 50 Cent für Kinder und 1 Euro für Erwachsene. Pro Spieler legte die Volksbank einen Euro dazu, und der Gesamterlös ging an die Kevelaerer Stiftung Aktion pro Humanität. Das Spiel machte viel Spaß, das zeigte eine große Warteschlange.