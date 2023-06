Aufregung um verfrühten Probealarm Fehlalarm – Sirenen im Kreis Kleve heulen fünf Stunden zu früh

Für viel Verunsicherung sorgte vor allem, dass die Anlagen gleich dreimal in kurzem Abstand hintereinander aufheulten. Mancher glaubte sogar schon an einem Zusammenhang mit der aktuellen Nato-Übung Air Defender. „Das war gruselig. Wir dachten, eines dieser Flugzeuge wäre irgendwo runter gekommen“, schrieb jemand in den sozialen Netzwerken.