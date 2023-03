Warntag in NRW Sirenen und Handys heulen am Donnerstag im Kreis Kleve

Wie bereits beim bundesweiten Warntag am 8. Dezember wird auch am 9. März ein neues Warnmittel mit dem Namen „Cell Broadcast“ getestet. Dabei handelt es sich um einen „Handy-Alarm“, mit dem Warnnachrichten direkt auf das Mobiltelefon geschickt werden können, auch, wenn keine App installiert ist. So kann eine Vielzahl an Menschen unmittelbar erreicht und gewarnt werden.