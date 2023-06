Besonderes Konzert Proben für Chorprojekt in Winnekendonk laufen

Vor einiger Zeit fand in Winnekendonk ein Probentag statt. Die Kirchenchöre St. Urbanus Winnekendonk, der Kirchenchor St. Petrus in Wetten und die Young Voices aus Winnekendonk übten gemeinsam. Die große Zahl der Sängerinnen und Sänger bereitet sich auf ein ganz besonderes Chorkonzert in dem Kevelaerer Ortsteil vor.