Besondere Heilige Messe in Kevelaer Bischof Felix Genn feierte Gottesdienst für Weltsynode

Beim Synodalen Weg in Deutschland sei deutlich geworden, „dass wir in dem Prozess noch manches lernen müssen“. Es gebe unterschiedliche Verständnisse, was das Wort „synodal“ bedeute. Teils kritisch würden einige Menschen darunter eine „Demokratisierung der Kirche, die eigentlich gar nicht zu ihren Strukturen passt“ sehen, andere vor allen Dingen „viele Möglichkeiten und Chancen“. Er freue sich in Kevelaer zu sein, um für das Gelingen der Weltsynode zu beten. Gerade in einer „bedrängten Zeit, in der nicht nur die Christenheit, sondern die ganze Welt lebt“ sei es gut, sich an die Trösterin der Betrübten in Kevelaer zu wenden.