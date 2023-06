Bewohner fürchtet weiter um Sicherheit Nach Automatensprengung – Voba will kein Beton-Bollwerk für Twisteden

Es liegt Frust in der Stimme von Harald Bujok. „Ich hatte nicht den Eindruck, dass die Volksbank wirklich an einer Lösung interessiert ist“, sagt er. Enttäuschung ist zu spüren, wenn der Soldat noch einmal seine Situation in Twisteden schildert. Bujok wohnt, wie berichtet, mit seiner Lebensgefährtin über der Filiale der Volksbank in Twisteden, das Paar erwartet im Oktober ein Baby. Doch dann wird die Familie wohl nicht mehr in dem Haus wohnen. Sie will ausziehen, weil der Geldautomat der Filiale bereits zweimal in die Luft gesprengt wurde. Immer noch sind davon Risse im Treppenhaus zu sehen.