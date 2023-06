Jungjäger im Kreis Kleve Warum will man eigentlich einen Jagdschein machen?

Wer in Deutschland auf die Jagd gehen will, der kann nicht einfach mit der Flinte losziehen und auf den nächsten Hasen schießen. Im Gegenteil: Ein Jagdschein ist in Deutschland Pflicht, und wer den erwerben will, der bereitet sich über Monate intensiv vor, nimmt an Lehrgängen teil und muss schließlich drei anspruchsvolle Prüfungen bestehen. Erst dann wird der Jagdschein erteilt – im Kreis Kleve durch die Kreisverwaltung als untere Jagdbehörde.