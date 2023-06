Ärger auch mit Gottesdiensttaste Programmierfehler legt neue Parkautomaten in Kevelaer lahm

Die gute Nachricht vorweg: Es wird in nächster Zeit in Kevelaer erst einmal keine „Knöllchen“ geben. Die schlechte Nachricht dahinter: Die neuen Parkautomaten sorgen für reichlich Probleme. Seit Donnerstag gelten in der City neue Tarifzonen und Parkgebühren. Alles soll dadurch besser werden, auch durch die nagelneuen Parkautomaten. Doch bei denen läuft es nicht rund. Viele Autofahrer standen hilflos vor den neuen Geräten, ein Hinweis darauf, wie sie überhaupt zu bedienen sind, fehlt. Mancher wartete auf das Parkticket – doch das gibt es gar nicht mehr. Hinzu kommt, dass die Geräte offenbar auch nicht richtig funktionieren. Am Basilika-Parkplatz sollen Autofahrer mit der neuen „Gottesdiensttaste“ eigentlich vormittags drei Stunden kostenlos parken dürfen. Doch diese Taste ist auf Anhieb gar nicht zu finden. Wer es geschafft hat, sich durch das Menü zu klicken, darf nur zwei statt drei Stunden kostenlos parken.