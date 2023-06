Kommentar „Unsere Woche“ Mit Drachen die Wand schützen

Als ich sah, dass die Gelderner Stadtwerke am Durchgang vom Südwall zum Markt die Wand wieder weiß streichen ließ, dachte ich noch, dass das ganz schön mutig ist. Irgendwie hat man innerlich schon akzeptiert, dass so eine weiße Wand in kurzer Zeit wieder verunstaltet wird, mit Schriftzügen oder Graffiti-Versuchen, die leider nicht das Geringste mit Kunst zu tun haben. Traurig: So abgestumpft sind wir schon, dass man das als selbstverständlich sieht. Doch nun sitzt dort schon seit einer Woche Marion Ruthardt aus Rheinhausen und malt von morgens bis abends, stets beobachtet von ihrer extrem entspannten Hündin Julia. Beim Straßenmalwettbewerb gewann Marion Ruthardt im vergangenen Jahr den ersten Preis in der Meisterklasse. Zu sehen war Werk vor der Maria-Magdalena-Kirche: ein großer Drache. Und um das Schuppentier, das bekanntlich durch seinen Todesschrei „Gelre“ die Gründung der Stadt Geldern bewirkte, geht es auch jetzt an der Wand zum Garten von Kleinbielen. Der Ansatz ist klar: Ein Kunstwerk wird nicht oder zumindest nicht so schnell beschädigt werden wie eine schneeweiße Wand. Hoffen wir, dass die Stadtwerke Geldern mit dieser Idee richtig liegen. Wenn wir aber sehen, dass es sogar Menschen gibt, die nicht davor zurückschrecken, die Alltagsmenschen in Straelen zu zerstören, bleiben Zweifel. Wo kommt diese Aggression her? „Mach kaputt, was dich kaputt macht“ kann ja nicht die Erklärung sein, denn weder Wände noch die Bushaltestelle am Markt schaden ja irgendjemanden.