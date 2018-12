Weeze: Ein neues Logo für Weeze

Weeze Ein großes W mit Festungsmauern, die Niers und Wemb – so setzt sich das neue Logo für die Gemeinde zusammen. Die Ratsmitglieder waren begeistert, wollten sich aber noch nicht festlegen.

„Es geht um die visuelle Identität der Gemeinde“, sagte Kempkes vor den Ratsmitgliedern. „Es wird auf Briefpapier, Flaggen, Taschen und Schildern zu sehen sein.“ Darum, so der Experte, sollte das Logo verständlich, unverwechselbar und einprägsam sein. Das Leitbild der Gemeinde war die Basis für das Konzept. Seine erste Inspiration: die Schlösser in Weeze. „Es gibt nur wenige Gemeinden, die so viele historische Gebäude haben“, sagte Kempkes. „Zudem ist ein Schloss auch Sinnbild für Kultur, Historie, Tradition.“ Eingebracht hat Kempkes auch die Niers. „Der Fluss steht auch für Natur und Freizeit.“ Und auch Wemb wollte die Agentur in dem Logo nicht vernachlässigen. „Denn Wemb gehört einfach dazu“, so Kempkes.

Für jedes Thema sollte ein Symbol in das Logo einfließen, das auf abstrakte Weise zeigt, was die Gemeinde Weeze ausmacht. Entstanden ist so ein Logo, in dessen Mittelpunkt ein großes W steht. Der grüne, abgerundete Buchstabe stehe natürlich für Weeze, sagte Kempkes. Auf dem Buchstaben finden sich drei Festungsmauern in den Farben Gelb, Orange und Rot. Sie werden durch den Flusslauf der Niers vom Buchstaben getrennt. Auch Wemb sollte sich in dem Logo wiederfinden. So steht nun die blaue Form unter dem W für den Ortsteil.