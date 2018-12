Weeze : Weihnachtsgala bewegt die Herzen



WEEZE Das Publikum in Weeze war von den über 30 Beiträgen der über 100 Akteure begeistert. Erlös für die Lebenshilfe.

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr fand im Weezer Bürgerhaus die zweite Weihnachtsgala mit Sänger und Moderator Karl Timmermann als Benefizkonzert für den Arbeitskreis „Weeze hilft der Lebenshilfe“ statt. Mit dem Verkauf von weit über 200 Karten war „Netzwerker“ Khalid Rashid sehr zufrieden. Das Publikum war von den über 30 Beiträgen der über 100 Akteure begeistert.

Schon im Foyer stimmte das Saxophon-Quartett Musik4Sax die einströmenden Gäste mit weihnachtlichen Stücken auf einen unterhaltsamen Abend ein. Wie im Eingangslied „Auf dem Weihnachtsmarkt da gibt es viel zu sehen“, gab es im Saal einen Augen- und Ohrenschmaus. Timmermann wurde nicht nur von Samira und Igor begleitet, sondern auch von rund 30 Kindern der Petrus-Canisius-Schule.

Bei dem Spiel Mikado kommt es auf filigrane Handarbeit an. Das gleiche gilt für das Duo „Miikado“, dessen Doppel „i“ für eine Stimme (Chrisi Maas) und eine Gitarre (Rainer van Treeck) steht. Das musikalische Konzept „Leise Lieder, die besonders überzeugen“ ging in Weeze mit „Fields of gold“ und „What a wonderful world“ auf.

Für die heißen Rhythmen der Tanzgruppe Aloima wurden die Handys für Film- und Fotoaufnahmen gezückt. Wie schon in Kevelaer erhielt der Geschäftsführer der Lebenshilfe Gelderland, Günter Voß, der von Mitgliedern des Betreuten Wohnens umrahmt wurde, für das ergreifende „Hymn“ viel Applaus. Maria Wouters und Werner Sazio hatten den Tanz choreografiert.

. Als Profiteure der Gala bedankten sich Voß und die Vorsitzende der Lebenshilfe, Adelheid Ackermann „für das große Herz für Menschen mit Behinderung“.



Vermutlich ihren letzten Auftritt hatte die achtköpfige Frauengruppe Motus, die das Publikum mit Stücken wie „Marys Boychild“, „A Star shining tonight“ und mit der Zugabe „O happy Day“ unterhielten. Hans Ingenpass, der manchmal zu Unrecht „nur“ als Mr. Soul vorgestellt wird, sang mit seiner prägnanten Stimme „My Girl“ und im Duett mit Chrisi Maas „Up where we belong“. Mit weihnachtlichen Titeln wie „Im Winterwald“ und „Bald ist wieder heilige Nacht“ stimmte der Frauenchor „Allen zur Freude“ auf das Weihnachtsfest ein.

Der Männergesangverein Weeze erfreute mit „Winterwunderland“, einem verkleideten „Rudolph the rednosed Reindeer“ und einer unterhaltsamen Sauerei „In der Weihnachtsbäckerei“.

Der Höhepunkt des Abends war der Auftritt von Mirza, einem in Goch geborenen Künstler aus Weeze mit kurdischen Wurzeln. Als Elvis-Imitator begeisterte er mit „Can’t help falling in Love“. Seine Botschaft in Landestracht traf mitten ins Herz: „Alle sollten Weihnachten feiern, weil es ein Fest der Liebe ist.“ Dazu passte das gemeinsam gesungene Abschlusslied „Frieden ist ein Lächeln“, das tragende Lied des neuen Musicals von Karl Timmermann.