Straelen : „Gib’ ein Stück vom Glück ab“

Mit vielen Aktionen haben Winfried Claßen und seine Helfer Kindern aus der Tschernobyl-Region erholsame Aufenthalte am Niederrhein ermöglicht. Jetzt fürchtet er, dass das bald nicht mehr klappt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Der Straelener Winfried Claßen holt Jahr für Jahr Kinder aus der Tschernobyl-Region in seine Heimatstadt. Dort können sie sich erholen. Doch drei seiner sechs Gastfamilien hören auf. Er sucht dringend Menschen, die diese Lücke füllen.

Wenn Winfried Claßen könnte, würde er gerne noch mehr Kinder aus der Tschernobyl-Region an den Niederrhein holen. Tschernobyl? Ist das nicht schon ewig her? Stimmt, der Super-Gau, die Explosion im Block 4, die dazu führte, dass Radioaktivität aus dem Atomreaktor austrat, war am 26. April 1986.

Die Folgen waren bis zum Niederrhein spürbar. In den Pausen durften die Kinder bei Regen nicht raus auf den Schulhof, und statt frischer Milch gab es vorsichtshalber erst einmal nur H-Milch zu trinken. Dort, wo der Atom-Unfall passierte, erkranken immer noch viele Kinder an Krebs. „Das liegt daran, weil die Region immer noch hochgradig verstrahlt ist. Die Kartoffeln, die die Menschen essen, kommen aus dem verstrahlten Boden, die Kuh frisst das Gras, was auf diesem Boden wächst, die Kinder trinken die Milch, die ebenfalls verstrahlt ist. Es ist ein Kreislauf“, erklärt der Straelener. Es war 1998, als er das nicht einfach hinnehmen wollte, sondern handeln. „Ich hatte meine Arbeit als Postbeamter, meine Frau und Kinder sind gesund, da hat der Chef da oben zu mir gesagt: ,Gib’ mal ein Stück ab von deinem Glück‘“. Dabei schaut Claßen Richtung Himmel.

Info Geehrt mit dem Bundesverdienstkreuz Geschichte Kurz nach dem Tschernobyl-Unglück im April 1986 begann Winfried Claßen, Spenden zu sammeln. 1999 gründete er eine Privatinitiative zugunsten krebskranker Tschernobyl-Kinder. Auszeichnung Für sein Engagement erhielt Claßen im Mai 2013 das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Zwei Tage nach dieser Eingebung schrieb die RP „Tschernobyl-Kinder suchen ein Zuhause“. Claßen war elektrisiert, er organisierte Benefiz-Veranstaltungen in seiner Heimatstadt Straelen und arbeitete mit Vereinen aus Kranenburg, Geldern, Issum und Rheinberg zusammen. Er besuchte Krebskliniken, Kinderheime und Familien in Not in Weißrussland. Seit 2011 holt er in Eigenregie Kinder im Sommer für einige Wochen nach Straelen, damit sie sich erholen können. „Alle Kinder haben eine Krebserkrankung hinter sich. Chemotherapie, Bestrahlung sind erfolgt.“ „Den Akku aufladen“ nennt er die Zeit am Niederrhein, die er mit vielen spannenden Programmpunkten füllt und die ohne Sponsoren nicht möglich wären. 2013 bekam er für sein ehrenamtliches Engagement das Bundesverdienstkreuz. Er ist der Organisator.

Aber genauso wichtig ist die Unterstützung der Gastfamilien. Sie sind der sichere Hafen in der Zeit des Aufenthalts der Kinder. In der Vergangenheit waren es oft Rentner, deren Kinder groß und die Kinderzimmer somit leer waren. Eine Dolmetscherin und zwei Kinder pro Gastfamilie sowie eine Dolmetscherin und die Ärztin sind unterzubringen. Nachdem drei von den aktuell sechs Gasteltern der vergangenen Tschernobyl-Aktion nicht mehr zur Verfügung stehen, setzt Claßen einen Hilferuf ab. Er appelliert: „Wenn es einem gut geht, man ist gesund, die Kinder sind groß: Gib’ was von Deinem Glück ab.“

Gesucht werden Gastfamilien in Straelen, damit man untereinander kurze Wege hat und auch nach einem spannenden Tag sich noch einmal kurz zum Klönen treffen kann. Auch für die Kinder ist es schön, wenn sie sich fast fußläufig mal auf einem Spielplatz verabreden können. Der Termin für das nächste Jahr steht auch schon fest: 13. bis 28. Juli.