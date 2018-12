Kevelaer : Sternsinger und Besinnlichkeit zwischen den Jahren gesucht

Die Sternsinger ziehen von Haus zu Haus. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Kevelaer (RP) Auch nach den Weihnachtstagen gibt es ein besinnliches Programm rund um St. Marien Kevelaer. Am 30. Dezember findet der Betlehemgang statt. Um 16.30 Uhr geht es an der Beichtkapelle los, zunächst zur Krippe in die Basilika und dann zum Hof der Familie Ermers, Van-Geystern-Straße 10. Dort wird um 18 Uhr die heilige Messe im Stall gefeiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Einen biblischen und musikalischen Jahresrückblick bietet die Pfarrgemeinde am Sonntag, 30. Dezember, um 20 Uhr in der Beichtkapelle. Die Zeit „zwischen den Jahren“ ist passend, um einen Rückblick auf das Jahr 2018 zu halten und auf das bald beginnende Jahr 2019 zu schauen. Texte aus der Bibel und der Poesie, Musik und eine stimmungsvolle Beleuchtung laden an diesem Abend dazu ein. Die musikalische Gestaltung übernimmt Basilikaorganist Elmar Lehnen, die Texte liest Bastian Rütten.

Zur Jahreswende beginnt am Montag, 31. Dezember, um 18 Uhr das Festhochamt mit Marienlob in der Basilika. Die Feier wird von Chor und Orchester der Basilikamusik mitgestaltet. Ab 23 Uhr besteht die Möglichkeit zur eucharistischen Anbetung in der Kerzenkapelle. Um Mitternacht wird in der Kerzenkapelle der Eucharistische Segen erteilt. Es folgt ein Gruß an die Gottesmutter in der Gnadenkapelle.

Anfang Januar werden dann die Sternsinger aus St. Marien als Heilige Drei Könige verkleidet von Haus zu Haus ziehen. Sie sammeln Geldspenden für Hilfsprojekte für Kinder weltweit und bringen gleichzeitig Gottes Segen für das neue Jahr. Die Sternsingeraktion 2019 steht unter dem Motto „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“. Dafür werden noch Teilnehmer gesucht, die als König oder Betreuer dabei sein möchten.



Kevelaer : Musikalische Abendmeditation in Kevelaer

zurück

weiter

Interessierte treffen sich am Mittwoch, 2. Januar, um 17.30 Uhr im Petrus-Canisius-Haus. Von Haus zu Haus ziehen die Könige und Betreuer am Freitag, 4. Januar, von 12.30 Uhr bis 17 Uhr und am Samstag, 5. Januar, ab 9.30 Uhr. Der Samstag endet nach einem Abendessen im Priesterhaus um 18.30 Uhr.