Ehrungen und Gutes tun : Jahresendspurt bei Kolping Weeze

Weeze Trotz Corona gab es erfolgreiche Aktionen und Ehrungen auf Abstand.

Auch in diesem Jahr nahmen die Kolpingmitglieder an der Aktion „Mein Schuh tut gut“ teil, dies bereits zum sechsten mal. 600 Paar Schuhe kamen zusammen und wurden verschickt. Insgesamt konnten so alleine in Weeze in den vergangenen Jahren rund 3500 Paar Schuhe gesammelt werden und damit viel Gutes getan werden. Herzlichen Dank an alle Spender. Am 12. Dezember beging die Kolpingsfamilie in Weeze ihren Kolpinggedenktag, coronabedingt leider ohne das gemütliche Frühstück und die Versammlung im Pfarrheim. Die Heilige Messe begann wie immer um 8 Uhr in der Pfarrkirche. Erfreulich viele Kolpingmitglieder und auch andere Gläubige fanden sich ein. Pastor Niesmann begrüßte alle herzlich zum Kolpinggedenktag. Auch für die Verstorbenen der Kolpingsfamilie wurde gebetet, hier namentlich vor allem für die im laufenden Jahr 2021 Verstorbenen.