WEEZE: Erstmals zu Weihnachten getrennt

WEEZE/NIAMEY Weihnachten ist das Fest der Familie. Daher ist es eine besondere Erfahrung, wenn nicht gemeinsam gefeiert wird, wie bei Elke und Guido Gleißner.

Dieser ist in Niamey dafür verantwortlich, dass das deutsche Camp eine funktionierende Drehscheibe für das Umfeld ist. Es geht um Ausbildung und Beratung, aber auch darum, ganz konkret mit Flugzeugen zu helfen, um beispielsweise verletzte Soldaten aus dem benachbarten Mali auszufliegen. Gleißner hofft, dass es über die Festtage auch im Camp ruhiger wird und kein medizinischer Evakuierungsflug ansteht. „Für den Bereich Transport haben wir No-Fly-Days geplant, so dass ich davon ausgehe, dass wir alle eine ruhige gemeinsame Zeit im Camp verbringen können“, so Gleißner. Die Stimmung sei wirklich gut und schon besonders. Gerade der Zusammenhalt in einem fremden Land. In der Adventszeit gab es einer Weihnachtsfeier in der Deutschen Botschaft. Hier trafen sich Deutsche aus ganz Niamey. „Ungewöhnlich ist der Weihnachtsschmuck bei sonnigen Temperaturen um 35 Grad. Dies ist doch schon sehr gewöhnungsbedürftig“, so Gleißner.