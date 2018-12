Gastbeitrag von Weihbischof Lohmann: Zu Weihnachten im Gefängnis

Niederrhein Weihbischof Rolf Lohmann wird heute in der Justizvollzugsanstalt Pont einen Gottesdienst feiern.

Wahrscheinlich unterscheidet sich der Tagesbeginn eines Weihbischofs am Heiligen Abend kaum von dem der anderen Menschen: Nach dem Aufstehen und dem Morgenlob freue ich mich auf den ersten Kaffee zum Frühstück. Das nutze ich, um den Tag durchzugehen. Mir ist es wichtig, zum Weihnachtsfest auch bei jenen zu sein, denen es im Leben gerade nicht so gut geht. Daher werde ich in diesem Jahr am Heiligen Abend zur Justizvollzugsanstalt in Geldern-Pont fahren, um dort mit den Insassen einen Gottesdienst zu feiern. Ich möchte ihnen so zeigen, dass die Frohe Botschaft auch ihnen gilt und dass Gott bei der Geburt seines Sohnes alle Menschen im Blick hatte, gerade auch die ausgegrenzten, die am Rand der Gesellschaft stehen. So wie an der Krippe Könige und Hirten als Zeugen für die Geburt des Gottessohnes beieinander standen, so dürfen heute glückliche Familien ebenso wie Häftlinge Hoffnung aus der Frohen Botschaft schöpfen.