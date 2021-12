Investitionen in die Zukunft : So wappnet sich Weeze gegen den Starkregen

So wappnet sich Weeze gegen den Starkregen

Investitionen in die Zukunft

In Teilen von Weeze stand das Wasser nach dem heftigen Regen im Sommer diesen Jahres hoch. Foto: Feuerwehr/Feuerwehr Weeze

Weeze Der 29. Juni hatte die Feuerwehr mehrere Stunden in Atem gehalten. Grund waren die Wassermassen, die Bereiche in eine Seenlandschaft verwandelten. Das soll nicht mehr passieren.

Die heftigen Regenfälle vom 29. Juni werden viele in Weeze nicht so schnell vergessen. Der Himmel öffnete die Schleusen und setzte viele Keller unter Wasser. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz.

Besonders heftig war es an der Weller Straße. Dort konnte das Regenrückhaltebecken die ganzen Wassermassen nicht mehr bewältigen. Das Becken lief über, das Wasser verwandelte Bereiche in eine Seenlandschaft. Das Wasser drang in mehrere Wohnbereiche von Häusern ein und drohte außerdem, eine Trafostation zu überfluten.