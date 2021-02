Zusätzliche Untersuchungen der Proben : Tests zeigen: Keine Mutation im Rathaus von Weeze

Weeze Nachdem sich mehrere Mitarbeiter der Verwaltung mit dem Virus infiziert hatten, hatte das Gesundheitsamt zwei positive Proben noch auf Mutationen untersuchen lassen.

Die Corona-Lage in Weeze entspannt sich weiter. Nachdem die Inzidenz in der Gemeinde bei über 330 gelegen hatte, sank sie bis Donnerstag auf 54. „Ich bin froh über diese Entwicklung und vorsichtig optimistisch, dass sich dieser Trend fortsetzt“, sagt Bürgermeister Georg Koenen.

Wie berichtet, waren gleich mehrere Mitarbeiter des Rathauses an Covid-19 erkrankt. Daraufhin war das Rathaus komplett geschlossen worden. Da sich mehrere Personen in kurzer Zeit infiziert hatten, ließ das Gesundheitsamt die positive Probe von zwei Mitarbeitern in einem Speziallabor noch weiter untersuchen. So sollte abgeklärt werden, ob es sich um eine Mutation handelt. „Bei beiden Proben hat sich glücklicherweise gezeigt, dass hier nicht die britische Variante des Coronavirus vorlag“, so Koenen.