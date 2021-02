Frau bekam Corona-Impftermin für Ostermontag : Geimpft wird im Wunderland auch feiertags

Gelderland/Kalkar Die Vergabe von Impfterminen hat zu vielen Fragen und Diskussionen geführt. Mancher wunderte sich darüber, dass er Termine am Feiertag bekam.

Der Andrang auf die Impftermine ist groß, ebenso der Frust über langes Warten in der Leitung oder abstürzende Webseiten bei der Reservierung. Wer es geschafft hatte, einen Termin zu buchen, kann sich freuen. Eine Frau aus Geldern gehörte zu den Glücklichen, bekam aber Zweifel, als sie sich auf dem Kalender einmal genau ansah, auf welchen Tag ihr gebuchter Impftermin in Kalkar fiel. Sie sollte am Ostermontag geimpft werden. „Kann das stimmen, wird tatsächlich auch sonn- und feiertags geimpft?“, fragte sie.

Der Kreis Kleve verweist darauf, dass die Termine über die Kassenärztliche Vereinigung (KV) vergeben werden. Das Impfzentrum am Kernwasserwunderland in Kalkar-Hönnepel werde an sechs Tagen in der Woche geöffnet sein, auch am Wochenende. „So spricht zumindest aus der Sicht des Kreises nichts gegen einen Betrieb an Feiertagen“, so Jürgen Pastoors vom Büro der Landrätin.