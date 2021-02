Unbekannte zerschlagen Scheibe : Einbruchsversuch in Vinkrath

Symbolfoto Foto: dpa/Daniel Maurer

Vinkrath Zu einem versuchten Einbruch ist es am Dienstag, 2. Januar, an der Straße „In der Floeth“ in Vinkrath gekommen. Das teilt die Polizei mit. Zwischen 15:20 und 18.45 Uhr hatten Unbekannte versucht, eine Gartentür eines Hauses aufzubrechen.

Als dies nicht gelang, zerstörten der oder die Täter die Glasscheibe der Tür, gelangten aber nicht ins Haus. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kriminalpolizei über die Telefonnummer 02162 377-0.

(RP)