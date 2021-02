Trauer in Kempen : Der Ex-Vize-Bürgermeister Otto Birkmann ist gestorben

Kempen Der CDU-Politiker ist am Montag im Alter von 79 Jahren gestorben. Er war bis zur Kommunalwahl 2020 viele Jahre der Stellvertreter von Bürgermeister Volker Rübo und Ratsherr der Thomasstadt

(lus) Die Stadt Kempen und ihre Bürger trauern um Otto Birkmann, der am Montagmorgen nach einer Erkrankung in einer Klinik im Alter von 79 Jahren gestorben ist. Erst vor wenigen Wochen war seine Frau gestorben. Die Bürger schätzten stets seine freundliche und verbindende Art. Bis zur Kommunalwahl 2020 war Otto Birkmann viele Jahre Vize-Bürgermeister der Thomasstadt und vertrat die Verwaltung bei vielen Anlässen. Dem CDU-Politiker lag besonders die Vielfalt der Altstadt am Herzen und er legte großen Wert auf deren Erhalt.

42 Jahre war der Kempener kommunalpolitisch tätig und davon 36 Jahre für die CDU im Rat der Stadt. Seinen letzten Auftritt im Stadtrat hatte er am 6. Oktober, als er den scheidenden Bürgermeister Volker Rübo, mit dem er eng befreundet war, verabschieden durfte. Auch er wurde an diesem Abend von Rübo als Ratsherr besonders herzlich verabschiedet. Nach all den Jahren werde ihm die freundschaftliche „Kumpanei“ mit den Kollegen in der Politik fehlen, sagte Otto Birkmann damals. Sehr gerne erinnerte er sich an seine Begegnungen mit den Partnerstädten und deren Bürgern. „Nie werde ich die Nacht vom 2. auf den 3. Oktober 1990 vergessen, als wir in Werdau das Deutschlandlied gesungen und den Partnerschaftsvertrag unterzeichnet haben“, erzählte Otto Birkmann rückblickend bei den Partnerschaftstreffen.