Einbruch in Korschenbroich Unbekannte Täter brechen in Büros der Kirchengemeinde ein

In die Büroräume der evangelischen Kirchengemeinde an der Freiheitsstraße in Korschenbroich brachen unbekannte Täter nach Angaben der Polizei in der Zeit zwischen Montag, 5. März, gegen 21.30 Uhr bis Mittwoch, 6. März, gegen 8.20 Uhr ein. Wie die Polizei weiter mitteilt, verschafften sich die Täter Zutritt durch Aufhebeln eines Fensters im Souterrain. Anschließend wurden sämtliche Büroräume durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet.