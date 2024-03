Kriminalität in Viersen Einbruchsversuch an Primusschule

Dülken · An der Primus-Schule in Dülken hat es einen Einbruchsversuch gegeben. Am Freitag oder Samstag schlugen die Täter zu. Die Polizei bittet um Hinweise.

04.03.2024 , 17:21 Uhr

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02162 3770. Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

Unbekannte beschädigten eine Fensterscheibe und den Schließmechanismus. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde die Beschädigung am Samstag gegen 17 Uhr bemerkt. „Der Klassenraum erschien ordentlich und wurde augenscheinlich nicht durchwühlt“, erklärte ein Sprecher. Noch steht nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Die Polizei bittet um Hinweise. Wer zwischen Freitag, 15.45 Uhr, und Samstag, 17 Uhr, eine verdächtige Beobachtung gemacht hat, soll sich bei der Polizei unter Telefon 02162 3770 melden.

(mrö)