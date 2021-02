Maßnahme gegen Corona-Infektionen in Grefrath : Bedürftige sollen kostenlos FFP2-Masken erhalten

Grefrath Grünen-Ratsherr Andreas Sonntag hat einen Antrag an Grefraths Bürgermeister Stefan Schumeckers gestellt: Die Gemeinde solle Bedürftigen kostenfrei FFP2-Schutzmasken zur Verfügung stellen. Es sei dringend.

Die Gemeinde Grefrath soll für alle Menschen in Grefrath, die nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) bedürftig sind oder sich in einer bekannt prekären Situation befinden, FFP2-Schutzmasken zur Verfügung stellen – und zwar kostenlos. Andreas Sonntag von den Grünen stellte einen persönlichen Antrag an Grefraths Bürgermeister Stefan Schumeckers. „Die dafür notwendigen Daten sollten dem Sozialamt oder dem Grundsicherungsamt vorliegen“, formulierte Sonntag in seinem Antrag.