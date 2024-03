Polizei in Wesel sucht Zeugen Missglückter Einbruch in Autoschilder-Geschäft

Gegen 21.52 Uhr hatte ein bislang unbekannter Täter versucht, in ein Autoschilder-Geschäft gegenüber des Kreishauses einzubrechen. Ein Augenzeuge, der die Tat beobachtet hatte, alarmierte die ebenfalls auf der gegenüberliegenden Seite beheimatete Polizei. Wenig später trafen Beamte am Tatort ein, wo sie an einem Fenster Spuren eines Einbruchsversuchs feststellten. Unmittelbar in der Nähe des Geschäftes traf die Polizei auf der Monschauer Straße auf einen 57-jährigen Weseler sowie seine 32-jährige Begleiterin. Die Täterbeschreibung des Zeugen passte auf den Mann. Außerdem fand die Polizei in der Tasche der Frau verschiedene Werkzeuge. Ob das Paar tatsächlich etwas mit dem versuchten Einbruch zu tun hat, muss noch ermittelt werden. Nun sucht die Polizei (Tel. 0281 1070) weitere Zeugen, die Hinweise zur Tat und zu den mutmaßlichen Tätern geben können.